까사미아, 건강한 연말 위한 '홈파티' 제안…특별 프로모션

홈파티 위한 다이닝 가구, 인테리어 소품, 한정판 테이블웨어 20% 특가

[아시아경제 김종화 기자]신세계의 리빙&라이프스타일 브랜드 까사미아가 연말을 맞아 12월 20일까지 '까사미아와 함께하는 겨울 홈파티' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 올 연말 집에서 가족과 함께 따뜻하고 포근한 시간을 보내고자 하는 고객들을 위해 까사미아의 신제품 가구부터 홈파티를 위한 소품 및 테이블웨어까지 다양한 인기 상품을 특별 할인가에 판매한다.

먼저, 편안한 휴식을 취하며 한 해 동안 쌓인 피로를 말끔히 해소할 수 있는 힐링 가구를 특가에 선보인다. 숙면을 돕는 까사미아의 신제품 매트리스와 토퍼를 30% 할인가에 제공하며, '알도', '레토' 등 신제품 침대도 10% 할인한다. 집콕 생활의 필수품으로 떠오르는 1인 리클라이너 신제품 2종 또한 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

다가오는 크리스마스 홈파티를 위한 다이닝 가구와 인테리어 소품도 할인가에 판매한다. 연말 분위기에 어울리는 고급스러운 디자인과 실용적 소재를 갖춘 '세피아', '카르네' 등 신제품 다이닝 테이블을 20% 할인한다. LED 캔들, 미니 트리 등 집 안 곳곳에 크리스마스 분위기를 연출해 줄 소품류와 신세계백화점의 대표 캐릭터 '푸빌라'를 적용한 한정판 테이블웨어 또한 20% 할인가에 구매 가능하다. 푸빌라 시리즈는 홀리데이 한정판답게 연말 감성을 자아내는 귀여운 일러스트가 그려져 있어 홈파티 테이블 장식에 제격이다.

이와 함께 캐시백, 마일리지 등 특별 결제 혜택도 제공한다. 11월 29일까지 까사미아 매장에서 '신세계까사미아 삼성카드'로 100/200/300만원 이상 결제 시 5/10/15만원 캐시백을 지급하며, 노블 소파, 로디 1인 리클라이너 등의 기획상품을 구매할 경우 마일리지를 5% 추가 적립 받을 수 있다.

유형호 까사미아 영업전략팀장은 "최근 일상의 소소한 행복이 줄어든 고객들에게 재충전과 기분전환의 기회를 제공하고, 밖에서 모임을 갖는 대신 집에서 가족과 함께 시간을 보내는 홈리데이를 권장하고자 이번 행사를 기획하게 됐다"며 "까사미아의 풍성한 혜택과 함께 즐겁고 행복한 연말 보내시길 바란다"고 전했다.

