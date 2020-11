한섬, 온라인 전용 물류센터 만든다

이천에 온라인몰 전용 물류센터 '스마트온' 설립

[아시아경제 조유진 기자] 한섬이 온라인 사업 확대를 위해 온라인 전용 물류센터를 구축한다.

현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 경기도 이천시 호법면에 온라인 전용 물류센터 ‘스마트온 센터’를 설립할 계획이라고 22일 밝혔다.

내후년 상반기 완공 예정인 스마트온 센터는 12개층, 연면적 1만4518㎡ 규모로 더한섬닷컴?H패션몰 등 한섬이 운영하는 온라인몰에서 주문된 물량의 물류를 전담하게 된다. 현재 한섬의 온라인 물류는 이천 통합물류센터에서 처리하고 있는데, 스마트온 센터가 가동되면 이천 통합물류센터는 한섬의 오프라인 물량만 전담하게 된다.

스마트온 센터가 본격 가동에 들어갈 경우 연간 처리 물동량이 1100만 건으로, 기존 이천 통합물류센터(2000만건)와 합쳐 온?오프라인 전체 연간 처리 물동량이 3100만 건에 달할 것으로 예상하고 있다. 물류 처리 시간도 기존 이천 통합물류센터와 비교해 하루 평균 4시간 정도가 단축될 전망이다.



한섬 관계자는 “최적화된 온라인 물류 시스템을 바탕으로 e커머스 경쟁력 강화에 적극 나설 계획”이라고 말했다.

