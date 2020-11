무안군보건소, 다양한 건강프로그램 운영 ‘인기’

4개 읍·면, 건강증진형 보건지소 ‘큰 호응’

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 무안군(군수 김산)이 쾌적한 시설을 갖춘 건강증진형 보건지소에서 다양한 건강프로그램을 운영해 큰 호응을 얻고 있다.

19일 무안군에 따르면 지난 8월 일로, 현경, 해제, 운남 4개 읍·면에 건강증진형 보건지소를 설치하고 음향 등 시스템을 갖춘 공간에서 프로그램을 진행하고 있다.

또한, 시설 개선을 통해 지역주민 건강관리 교실 등 다채로운 프로그램을 운영해 주민들의 건강 향상에 이바지할 것으로 기대된다.

프로그램은 해당 보건지소별로 다양하게 운영하고 있으며, 보건소에서 지원하는 강사뿐만 아니라 지역에서 활동하는 레크레이션 강사들을 활용하여 건강 지식을 전달하고 있다.

아울러 농사일과 집안일로 근골격계 질환을 앓고 있는 주민들에게 파스를 제공해 스스로 건강관리를 할 수 있도록 돕고 있다.

군 관계자는 “내년까지 삼향, 청계 등 5개 읍·면에 건강증진형 보건지소 설치를 완료해 모든 군민이 건강복지 혜택을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr