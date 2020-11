[클릭 e종목]“BGF리테일, 영업이익 증가 사이클 돌입”

[아시아경제 구은모 기자] BGF리테일에 대해 영업이익 증가 사이클에 돌입했다는 분석이 나온다.

유진투자증권은 BGF리테일의 2021년 매출액을 올해보다 6.3% 성장한 6조6000억원, 영업이익은 23.8% 증가한 2169억원 수준으로 전망했다. 주영훈 유진투자증권 연구원은 19일 보고서에서 “다가올 4분기를 기점으로 3개 분기 연속 이어지던 영업이익 감소 추세가 종료될 것으로 기대된다”며 “아직까지 코로나19 관련된 영향은 조심스럽게 지켜봐야 할 부분이 있지만 워낙 실적 기저가 낮았던 만큼 지금부터는 반등 가시성이 훨씬 높다”고 분석했다.

BGF리테일의 3분기 매출액은 1조6828억원으로 지난해 같은 기간보다 6.3% 증가했고, 영업이익은 637억원으로 1.7% 감소해 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 주 연구원은 “아직까지 영업환경이 정상화됐다고 볼 수는 없지만 상반기와 비교해서는 대폭 개선됐다”고 설명했다.

분기 기존점신장률은 ?1.6%를 기록했다. 주 연구원은 “면세점 담배 수요가 편의점으로 넘어오며 담배 구성비가 증가했지만 상품 GPM은 전년도 수준이 유지됐다는 점이 긍정적”이라며 “상대적으로 고마진 상품군 판매가 좋았기 때문”이라고 설명했다. 아울러 “상반기 실적 부진의 주요 원인이 되었던 특수입지점포들은 여전히 상황이 좋지는 않지만 점포 임차료 인하 효과가 반영되며 손익 측면에서는 개선됐다”고 설명했다.

투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 18만원을 유지했다. 주 연구원은 “편의점 산업은 코로나19 관련 피해가 가장 컸던 유통채널 중 하나”라면서도 “다만 4분기를 시작으로 실적 반등 가능성이 높은 만큼 주가 역시도 긍정적으로 반응할 가능성이 높다”고 평가했다.

