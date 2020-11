유성수 전남도의원 “인건비 비율 상승 지나치다” 개선 요구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 유성수 전남도의원(더불어민주당, 장성1)은 전남도교육청 전체예산 중 지나친 인건비 비율 상승을 지적하며 대책마련을 촉구했다.

16일 유성수 의원에 따르면 전남도교육청 올해 전체예산 중 인건비는 2조 3천억원으로 59.9%, 내년은 300억 증액된 2조 3450억으로 전체예산 중 64%를 차지한다.

유성수 의원은 전남도교육청 행정사무감사에서 “인건비 비율 상승의 원인 중 각 직종의 요구에 그때마다 땜질식 처방을 한 몫이 크다”며 “각 직종 요구가 다양해지고 교육공무직원 직렬 간에도 초임 연봉이 달라 내부적인 갈등이 생기는 등 조직 내 불신과 갈등으로 발전하고 있다”고 지적했다.

이어 “코로나19 상황이 쉽게 개선되지 않는다면 내년뿐만 아니라 내후년에도 예산 삭감으로 인한 인건비 비율이 높아질 수 있다”며 “각계 대표와 제3의 전문가가 참여한 협의체를 구성을 통한 중장기적 계획과 진단이 필요하다”고 덧붙였다.

이에 장석웅 교육감은 “학교나 지원청이 하는 일이 많아지고 국가 수요로 인한 사업도 늘고 있어 학생 수는 줄지만 교직원은 증가하고 있다”며 “적절한 인력 배분으로 줄일 수 있는 부분은 줄이고, 예산부담이 큰 부분은 논의를 통해 대안을 찾아가겠다”고 답했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr