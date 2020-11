포스코건설, 웹드라마 '숨은 행복 찾기' 유튜브 공개

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설이 가족들의 진정한 행복의 의미를 담은 웹드라마 ‘숨은 행복 찾기’ 1·2편을 포스코건설 유튜브 채널에 동시 공개했다.

드라마는 재택근무와 육아를 병행하는 워킹맘과 친정 엄마, 아들 서준, 남편이 주인공으로 나온다. 더샵 아파트에서 거주하는 가족들 간의 갈등과 극복, 진정한 행복을 찾아가는 일상을 그려냈다.

드라마에서 에어샤워, 피팅 스타일링 미러 등의 더샵 아파트에 구현된 스마트 시스템을 자연스럽게 소개함으로써 첨단 아파트로서의 이미지도 부각시켰다.

이번 드라마에는 남편 역 외에도 단지 주민 등 포스코건설 직원들이 다수 출연했다.

포스코건설은 이번 유튜브 드라마 제작 배경에 대해 “최근 유튜브가 소비자나 일반 대중들에게 다가갈 수 있는 가장 친근한 소통 채널이 되고 있다”며“일상 속의 행복이나 주거공간의 편안함처럼 정말 중요하지만 보이지 않는 본질적인 것을 추구하는 더샵 아파트의 브랜드 철학을 대중들에게 드라마로 잘 어필할 수 있을 것으로 판단했다”고 설명했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr