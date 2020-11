신정훈 의원, 교육부 특교세 13억7000만 원 확보

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 신정훈 국회의원(더불어민주당 전남 나주·화순)은 지역의 현안을 해결하기 위해 사용될 교육부 특별교부세 13억7300만 원을 확보했다고 13일 밝혔다.

이번에 확정된 특별교부세는 나주시 남평읍 교원리 광남고등학교 내 체육관 증축 사업에 사용된다.

이 사업은 학교기숙사 옆 운동장에 880㎡ 규모의 체육관을 증축하는 사업으로 학교 체육관이 갖추어지지 않아 겪고 있는 학생들의 불편을 덜어 줄 것으로 기대된다.

신정훈 의원은 교육부에 정부지원의 당위성과 필요성을 지속적으로 설명함에 따라, 사업추진에 필요한 예산을 확보했다.

신정훈 의원은 “이번에 지원된 특별교부세로 남평 광남고 체육관 증축 사업이 차질 없이 진행될 수 있을 것”이라면서 “앞으로도 우리 학생들이 보다 쾌적하고 안전한 환경에서 생활하고 학업에 정진할 수 있도록 교육 및 관련 현안 해결과 예산확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr