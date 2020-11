차기 이사장은 누구?…한국 거래소, 선임 절차 착수

연내 선임 마무리 전망…손병두 全 금융위 부위원장 등 물망에 올라

[아시아경제 이민우 기자] 한국거래소가 임기를 마친 정지원 이사장의 후임을 찾기 위한 정식 절차에 착수한다.

한국거래소가 새 이사장 모집 공고를 13일 홈페이지와 일간지 등에 올린다고 이날 밝혔다.

거래소 이사후보추천위원회(추천위)는 이날부터 오는 20일까지 지원서를 받는다. 이어 23일께 추천위 회의를 열고 서류심사·면접을 거쳐 차기 이사장 후보를 추천한다. 거래소 측은 연내에는 이사장 선임을 마무리한다는 방침이다.

추천위는 거래소 사외이사 5명, 상장회사협의회 및 코스닥협회가 각각 추천하는 코스피·코스닥 상장사 대표 각 1명, 금융투자협회 추천 2명 등 총 9명으로 구성됐다.

차기 이사장 후보로는 손병두 전 금융위원회 부위원장, 지난 20대 국회에서 정무위원장을 지낸 민병두 전 의원, 정은보 방위비 분담금 협상 대사(전 금융위 부위원장 겸 증선위원장) 등이 물망에 오르고 있다.

지원자를 공개할지는 미정이다. 추천위는 접수를 마감한 뒤 후보들의 동의를 거쳐 공개 여부를 논의할 방침이다.

한편 정지원 이사장은 이날 열리는 손해보험협회 총회에서 차기 회장으로 선출될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr