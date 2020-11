도봉구, 전태일 옛 집터 주변 ‘전태일길’ 명예도로명 부여

전태일 옛집터 주변도로인 해등로25길을 명예도로로 지정...명예도로명 사용기간은 5년

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 13일 전태일 열사 50주기를 기념해 전태일 옛 집터 근처 도로인 해등로25길에 명예도로명 ‘전태일길(ChunTaeil-gil)’을 부여한다.

이번 명예도로명은 스물셋의 젊음으로 온몸을 불사르며 ‘근로기준법 준수’를 외쳐 한국 노동운동의 초석을 마련한 전태일 열사의 50주기를 기리기 위해 부여했다.

명예도로명 사용기간은 5년이다.

이에 앞서 구는 전태일 열사의 숭고한 뜻을 이어받아 설립된 전태일재단과 사전협의를 완료했다.

아울러 지난달 22일부터 이달 5일까지 ‘주민의견 수렴 공고’를 진행, 11월11일 ‘도로명 주소 위원회’를 개최, ‘전태일길’ 명예도로명 부여를 최종 확정하고 관련 안내판을 설치했다.

‘전태일길(ChunTaeil-gil)’은 길이 279m 폭 15m로, 도로명주소 상 해등로25길 구간이다.

이밖에도 구는 그동안 살아 숨 쉬는 현대사 인물들을 홍보하기 위해 송진우, 김병로, 정인보 등 옛 집터 근처에 도봉 현대사 인물 소개와 탐방코스 지도가 포함된 안내표지판을 제작·설치하는 등 노력하고 있다.

이동진 도봉구청장은 “이번 ‘전태일길’ 명예도로 지정을 통해 우리 구에 깃들어있는 현대사 인물들의 숭고한 뜻이 구민에게 더욱 널리 알려지길 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr