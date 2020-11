[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 천랩=본점소재지 서울 서초에서 강남으로 변경

◆ 대유에이피=168억 규모 신규 시설투자 결정

◆ 아이큐어='도네페질 함유 경피흡수제제' 관련 일본특허 취득

◆ 파커스=손자회사 간 합병 결정

◆ CJ프레시웨이=3분기 영업이익 118억… 전년比 32.8%↓

◆ APS홀딩스=종속회사 에이피에스에이엠디 흡수합병 결정

◆ 와이지엔터테인먼트=3분기 영업이익 32억… 흑자전환

◆ 장원테크=381억 규모 파생상품 거래 손실 발생

◆ 스튜디오산타클로스=147억 규모 토지 및 건물 양수

