코스피, 외인·개인 순매수세에 상승마감

항공·레저 관련株 급등, 대형 기술주 급락

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 외국인과 개인들의 순매수에 소폭 상승 마감했다. 반면 코스닥지수는 1%대 하락 마감했다.

10일 코스피는 전 장보다 0.23%(5.63포인트) 오른 2452.83으로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전장 대비 0.28%(6.75포인트) 오른 2453.95로 개장한 뒤 등락을 오가며 뚜렷한 방향을 찾지 못했다. 그러나 오후 들어 외국인이 순매수세로 전환하자 오름세로 전환하며 상승 마감했다. 이날 개인과 외국인은 각각 1879억원, 1566억원어치 주식을 샀고, 기관은 홀로 3284억원어치 주식을 팔았다.

코스피시장에선 화이자·바이오엔텍 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 긍정적인 임상결과가 도출됐다는 소식이 전해지자 코로나19 직격탄을 맞았던 항공·레저 관련 기업들이 큰 폭의 오름세를 나타냈다. 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 10,050 전일대비 1,040 등락률 +11.54% 거래량 936,956 전일가 9,010 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 진에어, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 11.54% ↑코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close 는 전 장보다 11.54% 오른 1만50원에 장을 끝마쳤다. 이외에도 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 24,250 전일대비 2,450 등락률 +11.24% 거래량 18,559,855 전일가 21,800 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 항공기부품 테마 상승세에 11.24% ↑코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"대한항공, 주가 2만 4600원 (12.84%)… 게시판 '북적' close (11.24%), 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,640 전일대비 240 등락률 +10.00% 거래량 1,880,093 전일가 2,400 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승세에 10.0% ↑백신 낭보에 날아오른 여행·항공株코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락 close (10%), 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 44,050 전일대비 3,700 등락률 +9.17% 거래량 1,507,574 전일가 40,350 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 하나투어, 여행 테마 상승세에 9.17% ↑코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"백신 낭보에 날아오른 여행·항공株 close (9.17%), 호텔신라(5.81%), 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 800 등락률 +3.72% 거래량 2,492,299 전일가 21,500 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 강원랜드, 3분기 영업손실 649억...적자전환강원랜드, 커뮤니티 활발... 주가 4.19%.백신 낭보에 날아오른 여행·항공株 close (3.72%) 등도 상승했다.

시가총액 상위종목에 포함된 언택트 관련 기업들은 급락세를 보였다. 이날 네이버와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 356,000 전일대비 15,500 등락률 -4.17% 거래량 1,100,237 전일가 371,500 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]백신 소식에 네이버·카카오 '언택트 대장주' 급락↓카카오페이·카카오페이증권, '미니금고' 서비스 선봬코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승" close 는 각각 5.03%, 4.17% 하락했다. 이외에도 시총 대장주인 삼성전자는 전 장과 같은 6만200원을 기록했고. SK하이닉스는 전 장보다 0.58% 오른 8만6500원을 기록했다.

이날 코스닥지수는 전 장보다 1.22%(10.42포인트) 내린 840.79로 장을 끝마쳤다. 이날 전장보다 0.82% 하락한 844.22로 출발한 지수는 장 내내 하락폭을 키웠다. 투자자별 동향을 보면 개인이 3086억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1850억원, 1688억원어치 주식을 팔았다.

코스닥시장에선 대부분의 종목이 하락마감했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 8,500 등락률 -2.98% 거래량 1,038,216 전일가 285,000 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"[e공시 눈에 띄네]코스피-9일[클릭 e종목]"셀트리온, 램시마SC 증가로 실적 기대치 상회" close 헬스케어(-2.17%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 250,500 전일대비 24,600 등락률 -8.94% 거래량 1,645,680 전일가 275,100 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close (-8.94%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,100 등락률 -1.17% 거래량 364,033 전일가 94,400 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 주가 9만 3300원.. 전일대비 -1.17%외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close (-1.17%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 159,800 전일대비 9,100 등락률 -5.39% 거래량 295,084 전일가 168,900 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close (-5.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 8,500 등락률 -2.98% 거래량 1,038,216 전일가 285,000 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"[e공시 눈에 띄네]코스피-9일[클릭 e종목]"셀트리온, 램시마SC 증가로 실적 기대치 상회" close 제약(-2.60%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 356,000 전일대비 15,500 등락률 -4.17% 거래량 1,100,237 전일가 371,500 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]백신 소식에 네이버·카카오 '언택트 대장주' 급락↓카카오페이·카카오페이증권, '미니금고' 서비스 선봬코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승" close 게임즈(-2.20%)는 전장보다 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr