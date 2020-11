[아시아경제 이현주 기자] 숙명여자대학교는 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 AI·데이터 연계 융합 인재양성에 관한 업무 협약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약을 통해 두 기관은 과학기술 및 인프라 활용, 확산을 통해 인재 양성 및 학습 활동에 상호 협력하기로 했다. 장윤금 총장은 "두 기관의 인프라 및 노하우가 결합된 선도적인 클라우드 캠퍼스를 구축하는 한편, 인공지능 및 데이터 역량이 뛰어난 여성인재를 배출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

