코로나 백신 기대감에 다우지수 급등‥나스닥 추락(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 1000만명을 넘어섰지만 백신 개발 기대감이 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균 지수를 끌어올렸다. 코로나19 수혜 기대감으로 강세를 보여왔던 나스닥 지수는 오히려 하락했다.

9일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 834.57포인트(2.95%) 오른 2만9157.97에, S&P500 지수는 41.06포인트(1.17%) 오른 3550.50에 거래를 마쳤다. 나스닥 지수는 181.45포인트(1.53%) 떨어진 1만1713.78에 장을 마감했다

다우지수는 개장 직후에는 5.6%나 치솟으며 3만 돌파를 시도하는 듯 했지만 이후 낙폭을 줄이며 마감했다. 이날 다우지수는 장중가 기준으로는 역대 최고치 기록을 달성했다.

화이자와 독일 바이오엔테크는 코로나19 백신 3상 임상시험 중간 분석 결과 백신의 코로나19 예방 효과가 90%를 넘었다고 밝히며 투자심리에 불을 붙였다.

다우지수의 강세는 코로나19 사태로 위기에 처했던 전통업종 기업들의 주가가 급등한 영향이었다. 항공, 석유, 금융 등의 업종이 일제히 수직상승했다. 존폐의 위기에 몰렸던 극장 체인 AMC는 이날 하루 주가가 51%나 급등했다.

반면 코로나19 수혜를 받았던 아마존, 넷플릭스, 줌 등의 주가는 일제히 추락했다. 아마존은 5%, 줌은 17%나 급락하는 약세를 보였다.

12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 배럴당 8.5%(3.15달러) 폭등한 40.29달러에 장을 마감했다. 이날 유가 폭등은 5월 이후 최대폭 상승이다. 코로나19로 인한 원유 수요 감소가 해소될 것이라는 기대감이 반영됐다는 평가다.

금값은 안전자산 선호 현상이 약화되며 추락했다. 12월 인도분 금은 온스당 5%(97.30달러) 떨어진 1854.40달러에 거래를 마쳤다. 금값과 달리 달러는 강세를 보였다. 주요통화 대비 달러가치를 보여주는 달러지수는 0.65% 상승한 92.820에 형성됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr