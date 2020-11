윤석열 총장, 신임 차장검사 강연에서 '검찰개혁 방향성' 강조… "공정한 검찰, 국민의 검찰"

[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 9일 법무연수원 진천 본원에서 진행된 신임 차장검사들을 상대로 한 강연에서 "검찰개혁의 방향은 '공정'한 검찰과 '국민'의 검찰이 돼야 한다"며 "'공정'한 검찰과 '국민'의 검찰은 동전의 양면"이라고 강조했다.

윤 총장은 이날 오후 충북 진천 법무연수원에서 '차장검사리더쉽과정'에 참석한 신임 차장검사 14명을 상대로 한 강연에서 검찰개혁의 방향성에 대해 이같이 제시했다.

추미애 법무부 장관이 자신의 측근에 대한 수사와 감찰, 그리고 최근에는 특수활동비 집행까지 문제 삼으며 압박 수위를 높여가고 있고, 여권에서는 총장의 거취 문제까지 거론되는 상황에서 현재 정부가 추진 중인 검찰개혁 방향이 본질에서 벗어났다는 암시를 준 메시지로 해석된다.

대검에 따르면 이날 윤 총장은 신임 차장검사들을 상대로 먼저 '차장검사의 역할'에 대해 강의했다.

그는 "차장검사는 검찰의 보직 중 가장 힘든 보직으로서 청 운영에 있어 전통적 의미의 어머니처럼 세세하고 꼼꼼하게 행정사무 및 소추사무를 챙기는 역할을 수행해야 한다"고 강조하며 "차장검사는 '참모'로서의 역할과 '지휘관'으로서의 역할을 동시에 수행하는 지위로서 상하간을 완충하는 기능을 담당해야 한다"고 덧붙였다.

이어 "따라서, 설득의 능력이 가장 중요한데 이러한 설득 능력에는 '원칙'과 '인내'가 필수적 요소"라고 강조했다.

이후 윤 총장은 "검찰개혁의 방향은 '공정'한 검찰과 '국민'의 검찰이 돼야 한다"며 평소 검찰개혁에 대한 본인의 소신을 피력했다.

그는 "공정한 검찰은 형사사법절차에서 당사자간 공정한 기회를 보장하는 것을 의미한다"며 "당사자주의, 공판중심 수사구조, 철저한 방어권 보장 등을 포함한다"고 설명했다.

이어 "국민의 검찰은 검찰의 주인이 국민이라는 것을 늘 염두에 두어야한다는 뜻"이라며 "'공정'한 검찰과 '국민'의 검찰은 동전의 양면"이라고 다시 한 번 강조했다.

