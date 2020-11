[아시아경제 김민영 기자] BNK금융그룹 산하의 두개 은행을 통합하는 논의가 잠정 중단됐다.

경남은행 노조는 9일 보도자료를 내고 "황윤철 경남은행장과 면담을 통해 BNK금융지주의 입장을 공식적으로 확인함에 따라 현재 진행 중인 투쟁을 전면 중단한다"고 밝혔다.

경남은행 노조는 황 행장과 면담에서 "'경남은행 구성원이 동의하지 않는 통합은 지주 차원에서 검토하고 있지 않으며 향후에도 그럴 것'이라는 지주의 공식 입장을 확인했다"고 밝혔다.

이로써 부산은행과 경남은행의 통합 논의는 수면 아래로 가라앉게 됐다. BNK금융은 공식 입장을 내놓지 않았지만 경남은행 노조의 주장대로라면 두 은행의 합병 논의는 당분간 진행되기 힘들 전망이다.

앞서 지난달 열린 기자간담회에서 김지완 BNK금융 회장은 "은행 계열사의 합병 문제는 임기 중에 방향을 마련해 놓겠다"고 말한 바 있다.

