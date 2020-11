'대학원 입시청탁' 의혹… 중앙대 前 총장 검찰 수사

[아시아경제 배경환 기자] 대학원생 선발 과정에서 고위공무원 등 2명을 선발해달라는 취지의 청탁을 했다는 의혹이 제기된 중앙대 전 총장이 검찰 수사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

9일 법조계 등에 따르면 서울중앙지검 형사8부(이환기 부장검사)는 중앙대 교수협의회(교수협)가 김모 전 중앙대 총장을 위력에 의한 업무방해ㆍ강요미수 등 혐의로 고발한 사건을 수사 중이다.

교수협은 김 전 총장이 2013년 경영대 무역물류학과 박사 과정 선발 당시 심사위원인 A 교수에게 '고위공무원 구모씨 등 2명을 3등 이내로 만들어달라'는 내용의 청탁성 이메일을 보냈다며 지난달 김 전 총장을 검찰에 고발했다. 교수협에 따르면 김 전 총장은 부총장 시절, A 교수에게 전화를 걸어 '좋은 사람을 추천할 테니 이력서를 참조해 심사위원들을 설득해 입학시켜달라'는 취지로 말을 건내기도 했다.

이후 A교수는 김 전 총장의 청탁을 다른 심사위원 교수에게도 전달한 것으로 알려졌다. 하지만 구씨 등 2명은 낮은 평가를 받고 3등 밖으로 밀려났지만 합격자 인원이 5명으로 늘면서 구씨 등 2명 모두 합격했다.

현재 교수협은 당시 면접위원 등을 상대로 자체 조사한 결과 일반적인 상황은 아닌 것으로 판단하고 있는 상태다. 반면 중앙대 측은 무역물류학과가 인기 학과인 데다 정부 과제를 수행하는 곳으로 합격 인원이 많이 배출됐다는 입장이다. 특히 의혹이 제기된 사안에 대해서는 "교수협 측의 일방적 주장"이라는 입장을 보이고 있다.

