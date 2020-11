아니, 리모컨도 상을 받아? ‘인간공학디자인상’ 받은 첫 부속제품

동의대·LG전자, 산학프로젝트 ‘LG리모컨’ 특별상 수상

대한인간공학회 주최 ‘제20회 인간공학 디자인상’에서

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 에어컨 리모컨도 상을 받았다. 제품 전체가 아닌 부속품에도 처음으로 상이 주어졌다.

동의대(총장 한수환) IT융합부품소재공과대학 교수진과 LG전자 에어솔루션사업부가 공동으로 진행한 산학협력 프로젝트를 통해 제안된 에어컨의 ‘LG 리모컨’이 대한인간공학회(회장 윤명환)가 진행한 ‘제20회 인간공학 디자인상’에서 Special Award를 수상했다.

동의대 IT융합부품소재공과대학 인간·시스템디자인공학전공 이재인, 임영재 교수와 산업ICT기술공학전공 김성희 교수는 올해 1월부터 10월까지 LG전자와 협업을 통해 LG 리모컨 디자인을 개발해 내년 상용화를 앞두고 있다.

인간공학 디자인상은 소비자의 복합적인 욕구를 과학적으로 도출해 제품화에 성공한 사례와 소비자가 사용하기에 편리하고 안전하게 설계·제작된 인간공학적 제품을 발굴해 시상하고 있다.

인간공학분야 연구 전문심사단을 통해 사용 용이성, 효율성, 기능성, 감성품질, 안전성, 보전성, 가격 등의 다양한 평가 항목을 기준으로 1차 서류심사와 2차 평가심사까지 진행된다.

인간·시스템디자인공학전공 이재인 교수는 “인간공학 디자인상에서 에어컨 리모컨으로 Special Award를 수상한 것은 여러 가지로 의미가 크다. 무엇보다 기존 인간공학 디자인상 본상 중 리모컨 대상 최초의 상으로 기존에는 제품 전체에 대한 수상이었지만 제품(에어컨)의 부속품(리모컨)이 단독으로 수상한 것도 최초”라고 말했다.

이 교수는 “인간공학적 UX Framework와 설계 가이드라인에 기반하고, 리모컨 관련 인적 요인과 설계 요인을 분석해 철저한 사용자 편리성 위주로 설계했다”고 수상소감을 말했다.

동의대의 이번 산학협력 과제에는 리모컨 개선 주제와 더불어 2개의 다른 주제도 동시에 진행됐다. 고려대 인간공학연구실의 반기민, 정상윤 연구원과 동의대 인간·시스템디자인공학전공 재학생인 강근혜, 권민주, 김동현, 김석현, 조나연, 하진호 씨 등 많은 인원이 참여해 성공적인 성과를 냈다.

동의대와 LG전자 에어솔루션사업부는 올해 성공적인 성과를 창출한 산학협력 프로젝트를 기반으로 지속적인 프로젝트 수행으로 전체 제품군의 인간공학적인 개선을 장기적으로 진행해 나갈 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr