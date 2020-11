그랜드코리아레저, 방역 일선 119구급대원 위한 힐링캠프 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 100 등락률 +0.82% 거래량 187,363 전일가 12,250 2020.11.09 12:09 장중(20분지연) 관련기사 그랜드코리아레저, '관광산업 회복·경영 안정화' 전략 추진[2020국감] "문화체육관광, 코로나19 피해 규모 약 11조원"그랜드코리아레저, 강원랜드와 전문인력 교류 협약 close )는 GKL사회공헌재단과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역에 헌신한 소방청 119구급대원과 가족들을 위해 '덕분에 힐링캠프'를 개최했다고 9일 밝혔다.

덕분에 힐링캠프는 GKL사회공헌재단의 가족 여행 지원 프로그램인 '꿈희망여행'의 일환으로 구급대원 60명과 그 가족 180명 등 총 240명을 대상으로 한 1박2일 프로그램이다.

참가자들은 체질분석, 뇌피로진단, 요가와 명상 같은 힐링 프로그램과 바비큐 파티, 힐링 콘서트, 야간 영화제, 레일바이크 등을 즐겼다.

윤석현 GKL사회공헌재단 사무국장은 "앞으로도 GKL과 GKL사회공헌재단은 국가적 재난 등에 공헌하신 분들에게 감사의 뜻과 함께 힐링의 기회를 제공하는 등 사회적 가치 창출을 위해 노력하겠다"고 말했다.

앞서 GKL과 GKL사회공헌재단은 지난 7월 두 차례에 걸쳐 대구에서 코로나19 의료봉사를 했던 신임 국군 간호장교(임관 60기)와 그 가족을 제주로 초청해 '덕분에 꿈희망여행'을 진행한 바 있다.

