유명 셰프 메뉴를 배달·도시락으로 … 11~15일 비대면 '서울 미식주간'

'서울 레스토랑&바 100선' 대표 레스토랑·유명 셰프 대거 참여

호텔 요리부터 골목식당까지 포장·배달 서비스 … 코로나로 지친 시민 위로

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 오는 11~15일 '서울 레스토랑&바 100선'에 소개된 대표 레스토랑과 셰프, 서울의 골목식당 등이 대거 참여하는 신개념 비대면 미식축제 '제1회 서울미식주간(Taste of Seoul)'을 진행한다고 9일 밝혔다.

세계적으로 K푸드에 대한 관심이 높아지고 서울이 세계적인 미식도시로 떠오르고 있는 가운데 서울만의 다양하고 차별화된 미식문화를 즐길 수 있는 레스토랑 등 100곳을 선정해 한글과 영어로 된 첫 서울미식안내서를 제작, 미식 관광지로서의 서울의 매력을 알리게 된다.

'서울 레스토랑@홈' 프로그램에선 평소 우리가 쉽게 접하기 어렵게만 느껴졌던 유명 레스토랑 10곳과 호텔 2곳의 특별 메뉴를 딜리버리와 드라이브 스루 형태로 맛볼 수 있다. 원하는 날짜 전날까지 예약 신청을 하면, 제로배달 유니온 서비스를 통해 맛있는 음식과 함께 정성껏 요리한 셰프의 메시지까지 내가 원하는 시간과 장소에서 받을 수 있다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 호텔 서울드래곤시티에서는 하나의 메뉴를 주문하면 또 다른 음식이 코로나19 대응 의료기관에 전달된다.

해외에 있는 한류팬들을 위해선 '셰프들의 셰프'라 불리는 한식공간의 조희숙 셰프와 밍글스의 강민구 셰프가 이탈리아 로마와 벨기에 브뤼셀 현지와 연결해 실시간 인터렉티브 '라이브 스트리밍 쿠킹 클래스'를 진행한다. 한국에 오지 못하는 현지 미식가와 인플루언서, 한류팬들에게 고추장과 간장 등 한국의 장을 기반으로 해외에서도 구현할 수 있는 메뉴들로 선정해 서울의 맛을 전한다.

'컴포트푸드 위크'에선 서울시가 기존에 배달이나 포장서비스를 하지 않았던 식당을 대상으로 포장시스템과 친환경 도시락 패키지, 홍보물품 및 영상제작 등 매출 향상을 위한 다양한 지원이 이뤄진다. 또 이곳을 이용하는 시민들에게는 한 번 더 음식을 먹을수 있는 '다시 한 번 더 쿠폰'도 제공한다.

13~14일엔 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지치고 힘든 우리 이웃을 찾아가 맛있는 식사로 든든한 위로를 전하는 '바퀴달린 식당'을 운영한다. 사전에 신청접수를 받아 선정된 이들을 대상으로 점심시간에는 맛있는 도시락 배달을, 저녁시간에는 시티투어버스로 서울의 주요 관광코스를 둘러보며 식사를 즐길 수 있다.

서울시청 '서울 온 스튜디오'에서는 14일 '코로나 이후 가장 가고 싶은 서울 여행지'를 주제로 온택트(Ontact) 형태의 '도시·락(樂)' 콘서트가 열린다. 지금껏 서울에 와 본적 없는 둘째이모 김다비(개그맨 김신영)가 서울의 주요 관광명소 현장에 나가있는 인기 유튜버들와 랜선으로 실시간 소통하며 시청자와 여행을 즐기게 된다.

주용태 서울시 관광체육국장은 "서울의 외식시장은 전 세계와 시간차를 느낄 수 없을 만큼 지금도 매우 빠르게 변화하고 성장하고 있다"며 "올해 처음으로 시도하는 '서울미식주간'을 통해 서울의 미식을 제대로 알려 뉴욕이나 파리를 능가하는 미식의 대표 도시로 만들어가겠다"고 말했다.

