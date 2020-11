코로나19 속 제주노선 잡기 경쟁… 제주항공, 애월 'JJ라운지' 운영

제주노선 10월 여객 100만명대 회복 "가격만으론 시장주도권 확보 어려워"

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 13,250 전일대비 200 등락률 +1.53% 거래량 52,006 전일가 13,050 2020.11.09 09:54 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 3개월만에 인천~도쿄 노선 재운항제주항공·전북·군산 '군산공항 활성화' 맞손…하루 2편 정기편 운항제주항공, 항공특성화高 학생 대상 정비 현장 견학 close 은 제주특별자치도 애월읍 9.81파크 스페이스 제로와 함께 'JJ라운지X스페이스 제로(이하 JJ라운지)'를 운영한다고 9일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 제주노선 경쟁이 치열해 진 가운데서다.

JJ라운지는 제주항공 탑승객이면 누구나 1일 6000원에 이용할 수 있는 전용 라운지로, 여객들이 여행의 시작과 마무리를 할 수 있도록 엽서와 여행계획서가 비치되는 한편 조종사 및 승무원의 유니폼을 비치해 누구나 착용 및 사진촬영을 할 수 있도록 했다.

제주공항에서 30분거리에 위치한 애월읍에 마련된 만큼 호텔 체크인 전 여유로운 여행을 준비하거나, 호텔 체크아웃 후 비행기 탑승 전 까지 여유시간을 활용하기에 적절하다는 것이 회사 측 설명이다.

특히 JJ라운지가 위치한 9.81파크엔 무동력 레이싱 게임을 비롯한 VR게임, 체험형 게임존, 게임형 범퍼카, 하늘그네, 실내 레이저 서바이벌 게임 등 누구나 2~3시간 가량 즐길 수 있는 여러 컨텐츠가 구비돼 있다.

제주항공이 이처럼 라운지 개설에 나선 것은 코로나19로 국적항공사의 거의 유일무이한 여객노선이 된 제주노선을 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있는 까닭이다. 실제 제주항공에 따르면 전국공항의 지난 8월 제주공항 이용여객은 117만명으로 예년과 비슷했다. 9월엔 코로나19 재확산 영향으로 방문자가 다소 감소했으나, 지난달엔 다시 100만명 대를 회복하기도 했다.

제주항공 관계자는 "코로나 시대에 제한된 노선 속 경쟁이 치열해지면서 단순히 가격 만으로는 시장에서 주도권을 지키기가 쉽지 않다"면서 "라운지 등 차별화 된 방법으로 여행자들이 행복한 경험을 할 수 있는 요소를 만들어 나가고 있다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr