중소기업계 "바이든 당선으로 글로벌 통상 환경 변화 예상"

중기중앙회, 미국 대선 결과에 대한 중소기업계 입장 밝혀

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업계가 미국의 대선 투표 결과, 조 바이든 후보의 당선이 확정됨에 따라 글로벌 통상 환경에도 변화가 있을 것으로 내다봤다. 이에 대한 대비가 필요하다는 얘기다.

중소기업중앙회는 9일 "바이든은 후보시절 공약으로 동맹국과의 협업 강화와 다자주의를 지향해 통상 환경의 불확실성이 줄어들 것으로 전망된다"고 밝혔다.

다만 업계는 "중국 견제 위한 동맹과의 결속이 중요시 돼 미·중 한쪽을 선택해야 하는 기로에 설 수 있다"고 우려했다. 대북 정책에 있어서는 "체계적이고 가시적인 성과를 중시하는 정책기조 상 대북 제재 유지는 물론 남북 경협 재개도 지연될 수 있을 것으로 보인다"고 예상했지만 "정치와 경제를 분리해 한반도 평화의 상징인 개성공단 재개 등 남북경협은 지속되기를 바란다"고 기대했다.

업계는 또 "미국과의 안보협력을 강화하면서도 기업들이 경제적 실리를 얻을 수 있도록 지혜로운 통상 정책과 대응 전략이 마련되기를 우리 정부에 기대한다"며 "중소기업계도 코로나19 방역으로 얻은 코리아 프리미엄을 활용해 수출시장을 적극 개척 하는 등 경제위기 극복을 위해 최선의 노력을 다 할 것"이라고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr