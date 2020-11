檢, 삼성바이오로직스 회계부정 관련 삼정KPMG 기소

[아시아경제 배경환 기자] 이재용 삼성전자 부회장의 불법 경영권 승계 의혹을 수사하는 검찰이 삼성바이오로직스(삼성바이오)의 분식회계에 가담한 회계법인과 회계사 2명을 불구속기소했다. 앞서 검찰은 지난 9월 경영권 불법 승계 혐의 등으로 이재용 삼성전자 부회장 등 삼성그룹 관계자 13명을 재판에 넘긴 상태다.

9일 서울중앙지검 특별공판2팀(부장 김영철)은 지난 6일 회계법인 삼정KPMG(삼정)와 이에 소속된 회계사인 A씨(49)와 B씨(46)에 대해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반 혐의로 불구속기소했다고 밝혔다.

검찰은 삼정이 2015년 9월 제일모직과 삼성물산이 합병한 뒤 이전 회계처리에서 누락됐던 삼성바이오의 '콜옵션 부채 1조8000억원'을 해결하기 위해 회계부정에 나선 것으로 판단하고 있다. 당시 바이오젠은 삼성바이오의 자회사인 삼성바이오에피스의 지분 절반을 살 수 있는 콜옵션 계약을 맺은 상태였지만 삼정은 이를 삼성바이오의 회계상 부채로 처리하지 않았고 합병 뒤에도 은폐했다는 혐의를 받고 있다.

