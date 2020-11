윤홍근 BBQ 회장, 빙상연맹 33대 회장 선거 단독 출마

9일 회장선거관리위원회서 결격 사유 검토 후 당선인 결정

[아시아경제 김흥순 기자] 윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장이 제33대 대한빙상경기연맹 회장 선거에 단독 출마했다.

8일 대한빙상경기연맹 회장선거관리위원회는 7일부터 이틀 동안 제33대 대한빙상경기연맹 회장선거 후보자 등록을 진행한 결과 윤 회장이 단독 출마했다고 밝혔다.

윤 후보자는 현재 제너시스BBQ그룹 회장, 한국외식산업협회 상임회장, 한국프랜차이즈협회 명예회장, 100대 프랜차이즈 CEO 포럼 회장, 한미경제협의회 부회장 직을 맡고 있다.

대한빙상경기연맹 선거관리위원회는 오는 20일 회장 선거를 진행 할 예정이었으나 윤 회장이 후보자로 단독 출마함에 따라 9일 회장선거관리위원회에서 단독 출마자에 대한 임원 결격사유를 검토하고 회장선거 당선인을 결정하기로 했다.

대한빙상경기연맹 관리위원회는 새로운 회장이 선출되면 대한체육회에 관리단체 지정 해제를 요청해 연맹 운영 정상화를 위한 준비를 진행할 계획이다.

