[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경부고속도로 서울방향 건천휴게소는 한국도로공사 대구경북본부 주최 '2020년도 실속 ex 푸드' 대회에 참가, 우수상을 받았다고 7일 밝혔다.

서울방향 건천휴게소의 'ex 푸드'는 지난 6월 선을 보인 '차돌버섯된장찌개'다. 실속 EX-FOOD 선정 기준은 지역특산품을 활용한 5500원 이하 가격이어야 한다.

도로공사 대구경북본부는 휴게소 이용고객이 맛볼수 있는 음식으로 경선을 치렀고, 건천휴게소(서울방향)는 4900원의 저렴한 가격으로 대중음식인 된장찌개에 건천읍 지역특산품 버섯을 가미한 '차돌버섯된장찌개'를 출품, '실속 ex푸드'로 뽑혔다.

도로공사는 지난 2016년부터 'ex푸드' 제도를 신설, 매년 조리학과 교수 등 음식문화 분야 전문가들에게 위탁해 전국 고속도로 휴게시설이 출품한 실속있는 명품 음식을 선정해 오고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr