美코로나19 확진자 하루 만에 12만명 늘어…최대 규모

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산하며 일일 신규 확진자가 사상 최대인 12만명을 돌파했다. 향후 4년간 미국을 이끌 대통령 선거를 치른 이후 이틀 연속 10만명대다.

CNN방송은 5일(현지시간) 미 존스홉킨스 대학의 통계를 인용해 코로나19 신규 확진자가 12만1054명 발생한 것으로 집계됐다고 보도했다. 이는 전날 10만2831명 대비 2만명이상 늘어난 규모다.

미국에서는 대선 전후로 신규확진자가 급증했다. 지난달 30일 9만9321명에서 같은 달 31일 8만9126명으로 소폭 줄어드는가 했다가 대선 다음 날부터 10만명대를 기록 중이다. 대선 당일인 3일에는 9만1530명, 4일에는 10만2831명, 이날은 12만1054명으로 집계됐다.

CNN은 "미국에서 차기 대통령이 아직 확정되지 않은 상태지만 코로나19 팬데믹 규모는 커지고 있다"며 "어떤 후보가 대통령이 되든 이 위기를 극복하고 나라를 이끌어나가야 한다"고 전했다. 코로나19 팬데믹은 이번 11·3 대선의 핵심 쟁점이기도 했다.

한편 대통령 당선 매직넘버인 270표에 바짝 다가선 조 바이든 민주당 대선 후보는 이날 오전 자택이 위치한 델라웨어주 윌밍턴에서 코로나19 관련 브리핑에 참석했다.

