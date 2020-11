CNN "현재 판세대로면 트럼프 재선가능...우편투표가 변수"

"현재 판세, 트럼프 293 vs 바이든 245"

"미시간, 위스콘신, 펜실베이니아 우편투표가 관건"

[아시아경제 이현우 기자] 현재 개표결과가 아직 진행 중인 미 대선에서 도널드 트럼프 대통령이 대선 전 여론조사 결과와 다르게 주요 경합주에서 조 바이든 민주당 후보를 누르고 우위를 보이면서 현재 판세대로 개표가 종료될 경우, 트럼프 대통령의 재선 가능성이 높아질 것이란 분석이 조심스럽게 나오고 있다. 다만 미시간과 위스콘신, 펜실베이니아주 등 승패 향방을 가를 핵심경합주의 우편투표 개표가 오는 6일(현지시간)까지 진행돼 아직 승패를 완전히 단언하기는 어렵다는 판단이다.

CNN에 따르면 4일(현지시간) 미국 대선 투표의 개표가 한창 진행중인 가운데, 핵심 경합주 6곳으로 알려진 플로리다·노스캐롤라이나·애리조나·펜실베이니아·미시간·위스콘신주 중 애리조나주를 제외한 5곳에서 트럼프 대통령이 우위를 보이고 있다. 트럼프 대통령은 이미 플로리다에서는 승리를 굳혔으며, 펜실베이니아와 미시간, 위스콘신, 노스캐롤라이나에서는 바이든 후보보다 앞선 상태다.

CNN은 현재 대선 판세대로 주요 경합주 5곳에서 트럼프 대통령의 승리로 투표가 마무리될 경우, 트럼프 대통령은 293명의 선거인단을 확보하게 돼 매직넘버인 270명을 넘어서게 된다. 바이든 후보는 245명 확보에 그쳐 패배할 가능성이 제기되고 있다고 보도했다.

아직 선거 결과가 확정되지 않은 경합주 중 트럼프 대통령이 우세한 곳은 위스콘신(10명), 미시간(16명), 펜실베이니아(20명), 노스캐롤라이나(15명), 조지아(16명) 등이며, 바이든 후보는 애리조나(11명), 메인(4명)에서 승리를 확정지었고, 네바다(6명)에서 우위를 점하고 있다.

다만, 주요 경합주에서 우편투표 개표가 변수라고 CNN은 전했다. 러스트벨트 지역인 미시간과 펜실베이니아, 위스콘신의 경우 우편투표 개표를 6일까지 진행된다. CNBC도 미 당국 관계자의 말을 인용해 "미시간, 위스콘신, 펜실베이니아 개표 결과는 이번 주 후반까지 가봐야 공식 집계 결과가 나올 수 있다”며 "펜실베이니아의 경우 오는 6일까지 도착하는 우편 투표를 개표 대상으로 인정하는 만큼, 현 개표 상황만 가지고 승리를 예측할 수 없는 상황"이라고 보도했다.

