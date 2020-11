'순풍산부인과' 의찬이, 김성민 장가간다…미달이 김성은도 '축하'

[아시아경제 김봉주 기자] '순풍산부인과' 아역 배우 출신 김성민이 결혼한다.

김성민은 오는 7일 서울 모처에서 비연예인 여자친구와 식을 올린다.

두 사람은 5년 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

김성은도 김성민의 결혼을 축하했다. 김성은은 지난달 자신의 SNS에 "'Old friends'라 쓰고 빡센 친구라 읽는다. 결혼 축하해"라는 글과 함께 김성민과 찍은 사진을 올린 바 있다.

김성민은 1998년부터 2000년까지 방송된 SBS '순풍산부인과'에서 김찬우의 아들 의찬이로 출연하며 얼굴을 알렸다.

아빠 역인 김찬우가 하차한 후에도 '순풍산부인과'에 꾸준히 출연해 미달(김성은), 정배(이태리), 권오중 등과 호흡을 맞췄다.

당시 자연스러운 연기로 연기력을 인정받아 1998년 SBS '연기대상' 아역상을 수상했다. 김성민은 현재 역삼동에서 카페를 운영하고 있다.

