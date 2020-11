카톡으로 도시가스 요금 조회·납부 한다

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 카카오톡으로 도시가스 요금을 조회하고 납부할 수 있다.

카카오엔터프라이즈는 도시가스 기업 삼천리와 협력을 맺고 도시가스 주요 업무를 카카오톡으로 제공하는 '삼천리톡' 리뉴얼을 지원했다고 4일 밝혔다.

삼천리톡은 전입, 자동이체 신청, 요금 조회, 요금 납부, 안전점검, 전출 등 고객들이 자주 이용하는 업무를 상담원과 전화 연결 없이 카카오톡으로 24시간 확인하고 처리가 가능한 비대면 서비스다.

삼천리 고객이라면 누구나 카카오톡에서 삼천리를 검색하거나 수령한 고지서의 QR코드를 활용해 쉽게 서비스를 이용할 수 있다. 또 요금 고지서를 알림톡으로 받도록 설정하는 것도 가능하다.

복잡한 가입 절차 없이 카카오톡 본인 인증을 사용해 도시가스 업무를 쉽게 확인하고 처리할 수 있다.

카카오엔터프라이즈 측은 "챗봇을 활용하면 기업은 도시가스 사용량, 고객 사용 패턴 등을 용이하게 분석할 수 있고 고객은 보다 편리하게 24시간 관련 서비스를 이용할 수 있다"라며 "AI와 빅데이터 기술을 다양한 기업에 적용해 디지털 전환을 이룰 수 있도록 지원하고 일상생활의 편의성을 높일 수 있게 기여할 것"이라고 밝혔다.

