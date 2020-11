지난 26일 이건희 삼성그룹 회장 빈소 방문

속보[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 검사를 받았다.

기재부에 따르면 홍 부총리는 이날 오후 1시께 마포구 상암동에 위치한 마포구보건소에서 코로나 19 검사를 받고 자택 대기에 들어갔다.

홍 부총리는 지난 26일 서울 서울삼성병원에 마련된 이건희 삼성그룹 회장의 빈소를 찾았다. 조성욱 공정위원장과 은성수 금융위원장도 빈소를 찾아 조문한 바 있다.

