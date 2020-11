04일 2020 하반기 신규상장 테마가 전일 대비 3.28% 상승하면서 강세를 보이는 가운데 관련주로 주목받고 있는 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 18,300 전일대비 3,650 등락률 +24.91% 거래량 5,424,060 전일가 14,650 2020.11.04 12:13 장중(20분지연) 관련기사 센코, 주가 1만 4800원.. 전일대비 2.78%센코, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.93%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 가 전일 대비 25.6% 상승하며 급등하고 있다.

[그래프] 2020 하반기 신규상장 테마 주요 종목 등락률



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.



아경봇 기자 r2@asiae.co.kr