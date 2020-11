[아시아경제 김종화 기자]능원금속공업(주)는 4일 여의도 중소기업중앙회에서 중소기업사랑나눔재단에 1000만원을 기부했다고 밝혔다.

능원금속은 동관생산 업체로 1986년 설립됐다. 2010년 동관업계 최초로 '1억불 수출탑, 2011년 '2억불 수출탑'을 잇따라 수상하는 등 글로벌 기업으로 도약하고 있다.

이주현 능원금속 대표는 "중소기업 사회공헌활동 1번지인 중소기업사랑나눔재단에 기부할 수 있어 감사하다"면서 "앞으로도 기회가 될 때마다 기부에 앞장서서 따뜻한 나눔을 실천하고 이어 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr