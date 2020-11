NH농협은행, 주택청약종합저축 가입고객 500만명 돌파

3일 기념식 열고 고객이벤트 경품 전달

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행의 주택청약종합저축 가입고객수가 500만명을 돌파했다.

4일 농협은행은 전날 서울시 중구 본점에서 주택청약종합저축 가입고객수 500만명 달성 기념행사를 실시했다고 밝혔다. 이날 행사에는 '가입고객 500만명 주택청약종합저축 신규 고객 이벤트'에서 행운의 주인공으로 당첨된 500만번째 가입고객에게 경품(농촌사랑상품권 100만원)과 감사의 마음을 전달하는 자리도 마련됐다.

손병환 은행장은 “내집 마련의 시작을 NH농협은행과 함께 해주신 고객분들께 진심으로 감사드리며, 그동안 애써주신 임직원 여러분께도 감사의 마음을 드린다”며, “앞으로도 고객의 입장에서 더욱 고민하고 보다 나은 금융서비스와 혜택으로 고객에게 신뢰받는 농협은행이 되겠다”고 말했다.

