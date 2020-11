LH, 안산장상지구 지구계획 수립 착수…내년 상반기 승인신청

[아시아경제 문제원 기자] '안산장상 공공주택지구' 입체적 마스터플랜 설계공모에서 대한콘설탄트 컨소시엄의 '상록시티'가 최우수작으로 선정됐다.

한국토지주택공사(LH)는 안산장상지구 입체적 마스터플랜 설계공모의 당선작 발표와 함께 본격적으로 지구계획 수립을 위한 용역에 착수한다고 4일 밝혔다.

안산장상지구는 지난해 5월 국토교통부가 3차 공공택지지역으로 발표한 곳으로, LH는 이곳을 가로공간과 건축물이 어우러지는 도시로 조성하기 위해 지난 9월 입체적 마스터플랜 설계공모를 시행했다.

최우수작으로 선정된 대한콘설탄트 컨소시엄의 '상록시티'는 다양한 활동을 공유하는 '푸르른 커뮤니티 문화도시', 내일이 기대되는 '지속가능한 미래도시'를 비전으로 단절된 사업지구를 연결하고 주변 시가지와 하나되는 통합 도시로의 조성을 제안했다.

당선업체는 안산장상지구의 총괄계획가로, LH·지자체 등 사업시행자 및 타분야 총괄계획가와 협업해 특색있는 도시계획을 마련하게 된다.

LH는 용역착수 후 기본계획·지구단위계획을 포함해 스마트시티 기본계획, 경관·조경계획, 에너지사용계획 등 총 17개 분야의 과업을 진행하고 내년 상반기 지구계획 승인을 신청할 예정이다.

정운섭 LH 신도시사업처장은 "이번 공모를 통해 제시된 아이디어를 바탕으로 사업 추진에 박차를 가하고, 안산장상지구가 역사, 문화, 예술이 어우러지는 수도권 서남부 주거복지 실현 적지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

