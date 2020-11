우리카드 '카드의정석' 800만좌 달성…"추첨통해 안마의자 드려요"

업계 최단기간 800만좌돌파

관련 고객 사은행사 진행

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 '카드의정석' 800만좌 달성을 기념해 고객 사은 행사를 진행 중이라고 4일 밝혔다.

이달 17일까지 진행되는 카드의정석 800만좌 달성일 퀴즈 이벤트는 10만원 이상 우리카드(법인, 기프트카드 제외)를 이용한 고객을 대상으로, 이벤트 페이지에서 달성 예상일 8개중 하루를 골라 정답을 맞춘 선착순 800명에게 스타벅스 디저트 세트를 증정한다.

더불어 이달 말일까지 우리카드(법인, 기프트카드 제외)를 10만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 800명에게 바디프랜드 안마의자(1명), 다이슨 가습기(8명), 정관장 홍삼정(16명), SPC 3만원 상품권(248명), 편의점 1만원 상품권(527명)을 증정하는 경품 이벤트도 진행한다.

이용금액이 높거나 우리페이, 네이버페이, 삼성페이, 카카오페이, 페이코 5대간편결제를 사용하면 당첨 확률을 높일 수 있다. 이용금액 10만원 당 또는 간편결제로 건당 3만원 이상 이용할 때마다 당첨 기회를 1회씩 추가로 받을 수 있다.

우리카드 관계자는 "우리카드에 보내주신 사랑덕분에 카드의정석이 800만좌 달성이라는 대기록을 세울 수 있었다"며 "고객 성원에 보답하기 위해 감사한 마음을 담아 이벤트를 준비했으니 많은 참여 부탁드린다"고 말했다.

한편, 우리카드의 '카드의정석 시리즈'는 지난 2일 786만좌를 돌파했다. 최근에는 언택트 소비 트렌드에 맞는 모바일 전용 상품 '카드의정석 언택트 에어'를 출시하며 흥행을 이어가고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr