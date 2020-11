GS25, 진주햄 천하장사 브랜드와 협업 상품 출시

‘천하장사’X’생생톤업’, ‘천하장사X에너지바’ 선보여

[아시아경제 임혜선 기자] GS25가 35년의 장수 브랜드 진주햄 ‘천하장사’와 함께 이색 협업 상품 ‘천하장사X생생톤업’, ‘천하장사X에너지바’를 내놨다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 이달 5일부터 35년 전통의 브랜드 ‘천하장사’의 컬러와 디자인 등 브랜드가 가지는 정체성을 동화약품 ‘생생톤’과 롯데제과 ‘에너지바’와 결합한 이색 상품을 선보인다고 4일 밝혔다.

‘천하장사’는 1985년도에 진주햄이 간식소시지 상품에 디자인을 적용해 첫 선을 보인 후, 35년 동안 간식소시지 카테고리에서 시장을 선도하고 있는 대한민국 대표 간식 소시지 브랜드다.

이번 ‘천하장사’ 협업 상품 개발은 GS25 이동훈 음료MD가 진주햄에 먼저 제안하며 시작됐다. 친숙한 ‘천하장사’ 브랜드가 가지고 있는 힘을 상징하는 로고, 오랜 전통이 가지고 있는 친숙함의 이미지가 관련 상품과의 시너지 효과가 있을 것으로 판단해 상품 개발 협의를 제안했다. 이는 최종적으로 힘, 영양 등과 연관 있는 에너지 음료, 에너지바 상품 개발로 이어졌다.

오랜 기간 고객에게 사랑받으며 성장한 친숙한 브랜드 ‘천하장사’가 결합된 색다른 상품을 구입함으로써 고객은 재미와 추억, 신선함을 함께 경험 할 것으로 GS25는 기대했다. 최근 협업 상품 판매가 증가세다. GS25 판매 데이터를 살펴보니, 최근 출시한 컬래버레이션 상품 매출 신장률이 동일 카테고리 상품보다 높은 판매를 보이고 있다. 지난달 12일에 출시한 돼지바빼빼로는 최근 1주일동안 일반 빼빼로 상품 대비 판매량이 36% 이상 많았다. 지난달 2일 ‘미원 맛소금’과 손잡고 출시한 ‘미원 맛소금 팝콘’은 출시 초기 대비 최근 일주일 약 6배의 매출 신장을 보이고 있다.

‘천하장사X생생톤업’은 전통의 브랜드가 결합한 상품이다. 천하장사가 35년, 동화약품 생생톤은 24년으로 도합 59년의 전통을 가진다. 생생톤은 타우린, 비타민3종 등이 들어 있어 활력을 더해 주는 혼합음료다. 출시하는 상품은 기존 상품 대비 포도당을 강화했다. 가격은 800원이다. 출시 기념으로 이달 한 달간 1+1 행사를 진행한다.

‘천하장사X초단백질바’, ‘천하장사X초에너지바’는 롯데제과와 협업을 통해 출시한다. 초단백질바는 다양한 영양성분에 우유2잔 또는 닭가슴살 반쪽에 해당하는 고단백질이 들어 있는 식사 대용 간식 상품이며, 초에너지바 또한 다양한 기본 영양성분에 견과류, 과일류 등 원물성분이 51% 구성된 에너지 보충 상품이다. 가격은 각 1200원이다. 다음달까지 2+1 행사를 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr