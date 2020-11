9일까지 ‘제3기 도봉구 어린이 홍보대사’ 모집...구내 초등학교 저학년(1∼3학년) 어린이 10명(남 5명, 여 5명) 선발...올 12월부터 2022년12월까지 도봉뉴스 표지모델, 각종행사 포스터, 구정홍보 영상 등 다양한 홍보활동에 참여

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 9일까지 아동친화도시 도봉구의 이미지를 제고하기 위해 ‘제3기 도봉구 어린이 홍보대사’를 모집한다.

어린이 홍보대사에 선발 되면 도봉뉴스 표지모델, SNS 사진모델, 각종행사 포스터, 구정홍보에 활용할 수 있는 홍보물 및 홍보영상 등 다양한 홍보활동에 참여하게 된다. 활동기간은 올해 12월부터 2022년 12월까지 2년간이다.

모집기간은 11월 9일까지다.

모집대상은 사진 촬영과 야외 활동을 좋아하는 도봉구 거주 또는 구내 초등학교 재학 중인 저학년(1∼3학년) 남자 어린이 5명과 여자어린이 5명이다.

신청은 도봉구 홈페이지→알림/예산→행사/모집에 게시 된 지원서류를 작성 후 이메일(hj3685@dobong.go.kr)로 접수하면 된다.

선정은 11월13일에 전산 추첨, 최종 선정자는 추첨 후 개별 통보할 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “어린이 홍보대사를 통해 아동친화도시, 문화예술혁신교육특구 도봉구의 이미지가 제고되길 기대, 도봉구의 다양한 활동을 생생하게 홍보 할 역량 있는 어린이들의 참여를 기다린다”고 전했다.

