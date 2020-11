찬 바람 불 때, 집에서 편안하게 ‘홈마사지’

온열 지압 안마기→미니 마사지건→저주파 마사지기

[컬처&라이프부 최정화 기자] 겨울을 재촉하는 찬 기운이 온 몸에 스며든다. 기온이 내려가면서 피부는 건조해지고, 근육은 수축한다. 더구나 코로나19로 인해 활동량까지 줄면서 여기저기 뻐근하고 찌뿌둥하다. 피곤에 지치고 찬 기온에 움츠러든 근육을 풀어주는 각기 다른 용도의 안마기 세 가지를 소개한다.

원하는 부위 집중! 따뜻한 '온열 지압 마사지기'

따뜻한 기운과 함께 네 개의 탄력적인 지압볼이 뭉친 근육 곳곳을 부드럽게 마사지한다. 36.7도의 온열 기능이 경직된 근육을 이완시킨다. 운전할 때, 공부할 때, 업무 볼 때에도 앉은 자세로 목, 어깨, 허리 등을 집중적으로 마사지해 주면 피로가 풀리며 컨디션이 회복되는 것을 경험하게 된다. 베개 형태라 잠자기 전 편안하게 누워 전신 안마를 받을 수도 있다. 유어피스 '슬리밍케어 안마기', 샌드핑크/블루베리퍼플

휴대하고 싶은 감각적인 '미니 셀프 마사지기'

고급스런 러버 소재와 감성적인 컬러가 가방 속에 넣어 다니고 싶을 정도로 앙증맞은 미니 마사지건이다. 한 손으로도 작동이 가능한 40g 정도의 작고 가벼운 마사지건은 3200RPM의 강력한 진동으로 속근육까지 완화시킨다. 3단계로 강도 조절이 가능하고, NSK 사 베어링을 사용해 소음이 적다. 각 부위에 최적화된 4가지 마사지 헤드는 뭉친 이곳 저곳을 가뿐하게 풀어준다. 한 번 충전하면 최대 6시간은 선 없이 편안하게 사용할 수 있고, 배터리 잔량도 표시된다. 셀라렙 '미니 마사지건', 그레이/핑크

집에서 간편하게 즐기는 '저주파 마사지기'

병원에서 가야 받을 수 있었던 저주파 마사지를 집에서 간편하게 즐길 수 있다. EMS 저주파가 속 깊은 근육까지 시원하게 풀어주는 것은 물론, 근력과 근지구력 강화에도 도움을 준다. 슬림한 사이즈의 무선 방식이라 언제 어디서나 편안하게 시원한 마사지를 즐길 수 있다. 다양한 크기의 전용 패드는 뭉친 승모근과 뒷목, 어깨, 뻐근한 등허리, 피로한 팔, 다리, 시큰한 무릎, 뻐근한 발뒤꿈치와 발바닥까지 전신 마사지가 가능하다. 클럭 '미니 마사지기'

화보=김희영 기자

사진=김태윤 기자

최정화 기자