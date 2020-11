속보[아시아경제 임주형 기자] 3일 부산시 보건당국은 해뜨락 요양병원 입원환자인 505번 확진자가 지난 2일 오후 숨졌다고 밝혔다.

부산지역 코로나19 사망자는 누적 11명이며, 이 중 6명이 해뜨락 요양병원 입원환자다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr