기업은행 "투자유치도 비대면으로"…혁신기업투자박스 출시

비대면으로 투자 신청부터 심사결과 확인까지 가능

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 경영지원 플랫폼 ‘IBK박스(BOX)’를 통해 비대면으로 투자유치를 신청할 수 있는 ‘혁신기업투자박스’를 출시했다고 3일 밝혔다.

투자유치를 원하는 법인 기업이 혁신기업투자박스에 기본적인 기업정보를 입력하고 투자유치 자료(IR자료)와 서류를 온라인으로 제출하면 투자 신청부터 접수, 심사결과까지 단계별 진행상황을 확인할 수 있다.

기업은행을 비롯한 IBK캐피탈, IBK투자증권 등 IBK금융그룹사가 기업정보를 확인하고 투자심사 후 투자여부를 결정한다.

기업은행은 투자유치를 희망하는 기업들이 다수의 투자기관들로부터 투자를 받을 수 있도록 IBK금융그룹 외에 창업투자사 등 외부 투자기관과 연결하는 플랫폼으로 서비스를 확대할 계획이다.

‘모험자본 키플레이어’ 역할의 일환으로 중소기업들이 신제품, 신기술개발, 신시장 창출 등에 필요한 자금을 신속하고 편리하게 투자받을 수 있는 서비스라고 기업은행 측은 전했다.

한편 혁신기업투자박스를 통해 투자를 신청한 기업은 IBK박스의 정책자금추천, 전자어음할인, 직원 출퇴근 체크 등 다른 서비스들도 무료로 사용할 수 있다.

기업은행 관계자는 “혁신기업들이 K-유니콘기업으로 성장할 수 있는 디딤돌이 되기를 바란다”고 밝혔다.

