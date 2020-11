[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 더불어민주당은 최근 최고위원회 의결을 통해 전남 목포 출신 박진완 위원을 중앙당 정책위원회 부의장으로 임명했다고 3일 밝혔다.

박진완 부의장은 제19대 대통령선거 민주당 문재인 후보 정무특보, 현 한국농수산식품유통공사 감사위원으로 활동하고 있다.

박진완 부의장은 이번 임명을 통해 “중앙당 정책위원회 부의장으로 막중한 책임감을 느낀다”며 “소상공인 활동과 자영업자들을 위해 민생 정책을 마련할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

