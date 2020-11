'깜깜이 광고·판촉' 관행 제재 나선 공정위…이화수에 '시정명령'

"광고·홍보비의 절반 가맹사업자에게 부담시키고도 알리지 않아"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 광고·판촉행사 비용을 가맹사업자에게 부담시키고도 해당 내역을 알리지 않은 이화수가 공정거래위원회의 제재를 받았다.

3일 공정위는 이 같은 행위를 한 이화수에 대해 시정명령을 하기로 결정했다고 밝혔다.

이화수는 '이화수전통육개장' 외식업 가맹사업을 영위하는 가맹본부로 2019년도 기준 가맹점사업자 수는 173개다.

공정위에 따르면 이화수는 2016년 10월부터 같은 해 12월까지의 기간 동안 TV와 라디오 등의 매체를 통해 총 5차례의 광고·홍보를 실시했다. 이때 발생한 비용 4150만7000원 중 절반인 2075만3000원을 가맹점사업자에게 부담하도록 했지만 그 집행 내역을 가맹점사업자에게 통보하지 않았다. 집행내역은 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 가맹점사업자에게 통보해야 한다.

공정위는 관계자는 "이번 조치를 계기로 가맹본부의 깜깜이 광고·판촉 관행이 개선되고, 가맹본부와 가맹점사업자간의 투명한 광고비 집행관행이 정착되는데도 기여할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 공정위는 지속적인 감시활동을 통해 광고·촉비 부당 전가행위 및 집행내역 미통보행위 행위가 적발될 경우 엄중 제재할 계획"이라고 말했다.

