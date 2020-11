세븐일레븐, '골프존 모바일 골프문화상품권' 판매

[아시아경제 이승진 기자] 골프 대중화 시대에 발맞춰 편의점에서도 골프 모바일 상품권이 등장했다.

세븐일레븐은 스크린골프 전문 기업 ‘골프존’과 함께 업계 최초로 ‘골프존 모바일 골프문화상품권’을 판매한다고 3일 밝혔다.

해당 모바일 상품권은 5만원 권으로 전국 골프존 스크린골프 매장, 골프존카운티 운영 골프장 등 제휴된 골프존뉴딘그룹 계열사에서 모두 사용 가능하다. 또한 전국 골프존마켓 매장에서 각종 골프용품, 골프웨어 구매도 할 수 있다.

구매 방법은 간단하다. 가까운 세븐일레븐 점포를 방문해 근무자에게 골프존 모바일 상품권 구매를 문의하고 휴대폰번호 인증 후 결제하면 된다. 이후 지정된 사용처를 방문해 수신한 바코드 이미지를 제시하면 바로 사용할 수 있다. 현금이나 카드 모두 결제 가능하며, 골프존 홈페이지나 모바일 앱 내에서 잔액을 확인 할 수 있다.

세븐일레븐은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 골프가 대중적인 여가문화로 급부상함에 따라 이번 골프존 모바일 상품권을 도입하게 됐다. 특히 최근에는 ‘골린이(골프+어린이)’라는 신조어도 나올만큼 골프 인구 연령대가 2030 젊은 세대까지 낮아지며 트렌드를 이끌고 있는 추세다.

이우리 세븐일레븐 비식품팀 MD는 “코로나19가 장기화되면서 골프에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 편의점에서도 간편하게 골프 모바일 상품권을 구매할 수 있도록 이번 서비스를 선보이게 됐다”며 “향후 소비자들 편의를 위해 다양한 모바일 상품권들을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

