에이스침대, '에이스 스퀘어 전주점' 오픈

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 전라북도 전주시 덕진구에 전북 지역 최초의 대형 프리미엄 매장 '에이스 스퀘어 전주점'을 오픈했다고 밝혔다.

에이스 스퀘어 전주점은 약 902㎡(약 273평)의 대형 매장으로 일반 매장과 달리 넓은 면적으로 다양한 프레임과 매트리스를 직접 체험하고 구매할 수 있다는 장점이 있다. 또한 고객들이 니즈에 맞는 제품 및 사이즈를 쉽게 상담받고 구매할 수 있도록 매장 내부를 체험존, 싱글존, 패밀리존, VP존, 룸세트존, 스트레스리스존 등으로 세심하게 구성하여 차별화를 꾀했다.

전라북도 지역에 처음 들어서는 에이스 스퀘어 전주점은 지역 소비자들에게 에이스침대를 포함한 다양한 프리미엄 브랜드와 제품을 소개할 예정이다.

RA400, RA360, RA320 등 프리미엄 매트리스 로얄 에이스(ROYAL ACE)의 전 제품을 진열한 매트리스 체험존은 고객들이 보다 편안하고 자유롭게 에이스침대의 최고급 제품을 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 또 에이스침대의 베스트셀러 제품인 '오팔로(OPALO)', 'BMA-1157'과 에이스침대 광고 속 박보검 침대로 유명한 '라노떼(LANOTTE)' 등의 인기 상품과 신제품까지 만나볼 수 있다.

체험존은 조명 밝기 조절이 가능해 실제 우리집 침실의 느낌을 한층 살려 꼼꼼하게 만져보고 직접 누워 경험해 보며 자신의 취향과 체형에 꼭 맞는 매트리스를 선택할 수 있다.

에이스침대는 에이스 스퀘어 전주점 오픈을 기념해 다양한 혜택과 풍성한 사은품을 제공한다. 전 구매고객 대상으로 소프라움 호텔베딩세트, SESA 베개속통 세트, 타올 등을 증정한다. 이외에도 침대 및 협탁을 구매하는 예비 부부는 신혼여행 필수품인 내셔널지오그래픽 백팩 및 캐리어를 증정하는 '에이스 웨딩멤버스' 프로모션 혜택도 함께 받을 수 있다. 에이스 웨딩멤버스는 기본적인 개인 정보와 결혼 관련 증빙 이미지(예식장 계약서, 청첩장 등)만 있으면 누구나 가입 가능하다.

에이스침대 관계자는 "에이스 스퀘어 전주점은 고객들이 좀 더 쉽고 편안하게 제품을 경험해 볼 수 있도록 세심하게 구성한 매장"이라며 "전북 지역에 최초로 들어서는 에이스침대의 체험형 프리미엄 매장인 만큼 지역 소비자들이 에이스침대가 소개하는 제품을 폭넓게 체험할 수 있을 것"이라고 말했다.

