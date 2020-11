지하철서 '턱스크'에 음주·흡연한 중년 남성, 경찰 출동 사이 도주

지하철 노약자석 앉아 담배에 맥주…인천 주안역서 도주

[아시아경제 허미담 기자] 한 중년남성이 지하철에서 마스크를 턱에 걸친 채 술을 마시는 등 행패를 부리다가 도주해 경찰이 추적에 나섰다. 이 남성은 노약자석에 앉아 음주를 즐긴 것은 물론 흡연까지 서슴지 않아 비판 여론이 일고 있다.

2일 코레일과 국토교통부 철도경찰대 등에 따르면 지난 1일 오후 10시19분께 서울에서 인천으로 향하던 경인국철 1호선 급행열차 안에서 "한 승객이 담배를 피운다"는 신고가 경찰대에 접수됐다.

열차 내 노약자석에 앉은 중년남성 A씨는 마스크를 턱에 걸치는 이른바 '턱스크'를 한 채 빵을 먹으면서 맥주를 마셨다. 이를 본 승객이 "지하철에서 마스크를 제대로 써야 한다"고 지적하자 A씨는 심한 욕설을 했고 이후 실랑이가 벌어졌다.

또 다른 승객이 이들을 말리자 A씨는 양복 안주머니에서 담배를 꺼내 라이터로 불을 붙이기까지 했다. A씨 옆에 앉은 한 노인은 담배 연기가 자욱하게 퍼지자 자리를 옮긴 것으로 전해졌다.

결국, 한 승객이 비상벨을 눌러 "열차 안에서 담배를 피우는데 경찰을 불러 달라"고 기관실에 재차 신고했다.

열차가 인천 부평구 동암역에 멈춰 서자 신고를 받은 역 관계자들이 출동했다. 하지만 A씨가 하차를 거부하고 버티자 역 관계자들은 '다음 역에도 직원이 있으니 소란을 또 부리면 다시 신고해달라'며 별다른 조치 없이 열차를 출발시켰다.

A씨는 다음 역인 인천 미추홀구 주안역에서 코레일 직원들에 의해 강제로 전동차에서 하차했지만, 경찰이 출동하는 사이 인천지하철 2호선으로 환승해 달아나 버렸다.

한편 철도경찰대는 A씨가 열차 내에서 소란을 피운 영상을 확보하고 본격적인 수사에 착수했다. 이들은 A씨의 동선을 파악해 신원을 확인한 뒤 조사할 예정인 것으로 전해졌다.

