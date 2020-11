해남 미남도시락, 전국 ‘보건 의료진’에 제공

해남미남축제, 경기도 안산시 도시락 전달로 개막

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 해남미남축제가 해남특산물로 만든 도시락 전달로 스마트축제의 막을 열었다.

2일 해남군에 따르면 경기도 안산시에 해남특산물로 만든 도시락 500개 전달을 시작으로 오는 7일까지 열리는 해남미남축제의 첫 행사로 코로나 대응의 최 일선에서 수고하고 있는 보건 의료진에게 도시락을 제공하는‘미남축제 전국을 달린다’를 진행했다.

도시락은 올해 처음으로 수확된 햇 물김에 전복을 넣어 끓인 해우탕을 비롯해 최고급 쌀인 한눈에 반한 쌀로 지은 밥, 명품 해남배추김치, 미네랄의 보고 세발나물, 전복, 민물장어, 고구마, 한우 등 해남의 대표 먹거리로 구성했다.

특히 당일 새벽 명현관 군수와 빅마마 이혜정 요리연구가 등이 참여한 가운데 해우탕과 장어주물럭을 요리하고, 도시락을 싸는 메이킹쇼도 대흥사 온라인 스튜디오에서 진행됐다.

도시락은 곧바로 미남 밥차에 실려 안산시청으로 전달됐으며, 안산시 관내 선별의료기관을 비롯해 국가 안심 병원 지정기관 등 5개 의료기관에 전달됐다.

미남도시락 전달은 오는 4일과 6일 광주 하남종합복지관과 강진의료원, 해남 관내 노인요양시설 등에도 이어져 총 2020개가 전달될 예정이다.

해남미남축제는 올해 온·오프라인이 결합한 스마트 축제로 개최한다. 코로나가 발생하지 않은 청정지역인 해남의 정성과 맛을 담은 도시락 배달과 함께 박찬일 셰프와 박준우 셰프가 참여하는 온라인 미남푸드쇼, 인플루언서가 전하는 랜선미식여행 등을 축제 기간 선보인다.

축제 온라인 영상은 해남군, 공식 유튜브 채널과 홈페이지에서 만날 수 있다.

