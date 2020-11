제주도에 전국 여덟 번째 '안전체험관' 개관

[아시아경제 조인경 기자] 소방청과 제주특별자치도가 3일 다양한 재난 유형을 직접 체험하고 안전교육을 받을 수 있는 제주안전체험관 개관식을 진행한다고 2일 밝혔다.

제주시 애월읍 어음리에 위치한 제주안전체험관은 제주도비 196억원, 소방안전교부세 60억원 등 256억원을 투입해 지하 1층~지상 3층, 건축면적 5376㎡ 규모로 지어졌다. 생활안전과 교통안전, 자연재난, 보건안전 등 10개 체험시설에 21개 종류의 체험 프로그램을 갖췄으며, 특성화 체험장에서는 제주도의 지역 특성에 맞춰 선박이나 항공기 사고에 대한 대처 요령도 배울 수 있다.

체험관은 매일 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 매주 월요일과 1월1일, 설날·추석 연휴 등은 휴관한다. 하루 최대 교육인원은 320명으로 연간 9만6000명을 교육할 수 있다. 별도의 시설이용 요금은 없으며, 홈페이지에서 교육 예약을 신청하거나 단체인 경우 공문 신청도 가능하다.

다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려로 인한 사회적 거리두기 1단계에선 하루 110명, 2단계에선 60명까지만 제한적으로 입장을 허용하고, 3단계로 강화될 경우엔 운영을 중단한다.

현재 전국에는 서울 광나루 안전체험관과 보라매 안전체험관, 대구 시민안전테마파크, 전북 119안전체험관, 충청남도 안전체험관, 부산 119안전체험관, 울산안전체험관 등 7곳이 운영중이다.

신열우 소방청장은 "지역특성상 인근 지역에서 안전체험 교육이 어려운 제주도에 안전체험관이 문을 열게 돼 기쁘다"면서 "내년에는 경남과 광주, 충북, 인천, 경기 등 5곳에서 체험관 개관을 추진하고 있다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr