'역학조사 방해 혐의' 전광훈 등 사랑제일교회 관계자 7명 검찰 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 역학조사에 필요한 자료를 은폐한 혐의를 받는 전광훈 목사 등 사랑제일교회 관계자 7명을 검찰에 넘겼다.

2일 경찰 관계자는 서울 서대문구 미근동 본청에서 열린 기자간담회에서 "감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 전 목사와 이모 목사, 김모 장로 등 7명을 지난달 30일 기소의견으로 검찰에 송치했다"며 "이밖에 8·15관련 수사는 여전히 진행 중"이라고 밝혔다.

경찰은 전 목사가 코로나19 확진 사실을 알면서도 지난 8월15일 광복절 집회에 참가했다며 자가격리 위반 혐의로도 함께 기소의견 송치했다.

전 목사 등 7명은 지난달 코로나19 역학조사를 위해 폐쇄회로(CC)TV를 제출하라는 성북구청 요구에 불응하고 관련 자료를 은폐한 혐의를 받는다. 해당 자료에는 코로나19 확진자의 접촉 동선 등을 파악하는데 필요한 정보들이 있는 것으로 알려졌다.

