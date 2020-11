[아시아경제 김은별 기자] 미국 대선이 하루 앞으로 다가온 가운데, 이주열 한국은행 총재가 임직원들에게 철저히 대비할 것을 지시했다.

이 총재는 2일 집행간부회의에서 "최근 유럽을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려가 커지는 가운데, 미 대선 결과 등에 따라 국내외 금융·외환시장의 변동성이 확대될 수 있다"며 "각별한 경계심을 갖고 시장 동향을 면밀히 모니터링하는 한편, 필요한 경우 시장 안정화 조치를 적기에 실시해 달라"고 지시했다.

한은은 미 대선 직후인 4일 오후 5시에 이승헌 부총재 주재로 '상황점검회의'를 개최할 예정이다. 이 회의에서는 미 대선 결과와 관련한 국제금융시장 반응과 국내 경제 및 금융·외환시장 영향 등을 점검한다.

