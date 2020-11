벤츠모빌리티코리아, 스타렌터카 인수…韓시장 입지 강화

[아시아경제 우수연 기자]메르세데스-벤츠 모빌리티 코리아가 국내 프리미엄 장기 렌터카 시장에서 입지 강화를 위해 스타렌터카코리아(이하 스타렌터카) 인수했다고 2일 밝혔다.

지난 2014년에 설립된 스타렌터카는 국내에서 프리미엄 장기렌터카 서비스를 전문적으로 제공해 온 기업이며, 벤츠모빌리티(MBMK)는 다임러 모빌리티의 자회사로 지난해 법인 설립 후 한국 소비자들에게 프리미엄 장기렌터카 솔루션을 제공해 오고있다.

향후 두 기업의 상품과 서비스는 하나로 통합돼 MBMK 브랜드로 제공되고 MBMK는 스타렌터카가 보유한 장기렌터카 사업의 전문성을 살려 한층 더 진화한 모빌리티 상품과 서비스를 제공할 예정이다. 국내 소비자들은 전국 59개의 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 벤츠 차량을 활용한 효율적인 모빌리티 솔루션을 경험할 수 있다.

이본 로슬린브로이쉬 다임러 모빌리티 최고 경영진 겸 아프리카·아시아 태평양 지역 총괄은 "이번 인수는 다임러 모빌리티 그룹 내에서 한국이 얼마나 중요한 시장인지 보여주는 좋은 사례"라며 "앞으로도 한국 고객들의 목소리에 귀를 기울이며 그들의 편안한 삶을 돕는 '종합 모빌리티 에코시스템'을 확대하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

기욤 프리츠 벤츠 모빌리티 대표이사는 "벤츠 차량을 이용할 수 있는 빠르고, 쉽고, 디지털화된 경험은 물론, 국내 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 모빌리티 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

한편, 다임러 모빌리티는 차량 소유에서 공유까지 전 과정에 걸친 포괄적인 솔루션을 선보이며 모빌리티의 미래를 설계해 나가고 있으며, MBMK는 다임러 모빌리티가 한국 시장에 특화된 솔루션을 제공하기 위해 아시아에 최초로 설립한 모빌리티 전문 법인이다.

