한강~암사선사유적지 녹지길 연결 사업 재개 … 2022년 개통

서울시, 단절됐던 지역 연결해 역사성 회복·지역활성화 기대

올림픽대로 4차선 도로 지하화 … 상부엔 4800㎡ 규모 생태공원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 올림픽대로로 단절된 한강과 강동구 '서울 암사동 유적'을 녹지길로 연결하는 '암사초록길' 조성 사업을 재개한다고 2일 밝혔다. 오는 2022년 말 개통이 목표다.

시는 광나루 한강공원과 서울 암사동 유적 사이의 올림픽대로 왕복 4차선 구간의 도로를 지하화하고, 상부엔 길이 100m, 폭 50m, 4800㎡ 규모의 생태공원을 조성할 계획이다. 총 사업비로 약 300억원이 투입된다.

암사초록길이 조성되면 기존엔 나들목을 거쳐야만 했던 광나루 한강공원으로 가는 길이 더 편리해지고, 암사역사공원과 선사이야기길, 서울 암사동 유적, 암사생태경관보전지역 등 일대의 역사·문화·생태공간을 연결하는 녹지축이 완성돼 지역 활성화 효과가 기대된다.

한강을 중심으로 어로와 수렵 채집이 활발했던 신석기 시대 역사성도 회복해 과거와 현재, 미래를 연결하고, 향후 유네스코 세계문화유산 등재에도 큰 힘을 실어줄 것이라는 게 서울시의 설명이다.

암사초록길 조성 사업은 과거 2011년 2월 공사에 착수했으나 2012년 자체 디자인 심의 결과, 재정적 부담과 경제성 부족 등을 이유로 2013년 잠정 중단됐다 이번에 다시 재개하게 됐다.

시는 공법 개선, 일부 사업 축소 등을 통해 당초 사업비에서 약 41억원을 절감해 경제성을 확보했다. 지난해 강동구가 추진했던 사업 재개를 위한 서명운동엔 10만여명의 시민이 동참하며 강한 지지와 공감을 얻기도 했다.

시는 연말까지 지장물을 이설하고 교통 흐름에 지장이 없도록 올림픽대로 우회도로 등을 개설한 뒤 내년에 올림픽대로 김포방향, 하남방향 지하차도 구조물 공사를 시행할 계획이다. 2022년엔 암사초록길 상부에 소나무, 조팝나무, 개나리 등 다양한 종류의 식물을 심고, 부대공사를 진행한다.

신용목 서울시 한강사업본부장은 "암사초록길이 열리면 올림픽대로로 단절된 인근 지역과 서울 암사동 유적이 한강과 연결돼 시민의 생활권이 확장되는 것은 물론 역사성 회복으로 지역이 명소로 거듭날 것"이라며 "시민 안전을 위해 공사장 관리에 만전을 기하고, 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr